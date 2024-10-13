Gaziantep'te orman yangını

İlçeye bağlı İdilli Mahallesi ile Boğaziçi Mahallesi arasındaki Almadin Dağı ormanlık alanında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı.



İhbar üzerine bölgeye Gaziantep Orman Bölge İşletme Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 8 arazöz, 8 su tankı, ilk müdahale aracı ve 100 personel ile İslahiye İtfaiye Amirliğine bağlı 7 iş makinesi ve 5 itfaiye aracı sevk edildi.



Yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.



Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.