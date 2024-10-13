Gaziantep'te orman yangını

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Gaziantep'te orman yangını

İlçeye bağlı İdilli Mahallesi ile Boğaziçi Mahallesi arasındaki Almadin Dağı ormanlık alanında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge İşletme Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 8 arazöz, 8 su tankı, ilk müdahale aracı ve 100 personel ile İslahiye İtfaiye Amirliğine bağlı 7 iş makinesi ve 5 itfaiye aracı sevk edildi.

Yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

İstiklal Caddesi'nde polise bıçaklı saldırı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...