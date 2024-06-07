Gaziantep'te orman yangını

Yangın, saat 20.30 sıralarında Gaziantep'in İslahiye ilçesi kırsal Güllühöyük Mahallesi mevkiinde çıktı.

İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, sıcak hava ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Yangın ihbarı sonrası bölgeye itfaiye, AFAD, UMKE, sağlık, orman, jandarma ve güvenlik korucu ekipleri yönlendirildi.