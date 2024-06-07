Gaziantep'te orman yangını

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor.

Gaziantep'te orman yangını

Yangın, saat 20.30 sıralarında 'in İslahiye ilçesi kırsal Güllühöyük Mahallesi mevkiinde çıktı.

İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, sıcak hava ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Yangın ihbarı sonrası bölgeye itfaiye, AFAD, UMKE, sağlık, orman, jandarma ve güvenlik korucu ekipleri yönlendirildi.

Gaziantep'te orman yangını - 1

Yangının çıktığı bölgeye gelen ekipler, pek çok noktadan yangına müdahale etmeye başladı.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları ekiplerin yoğun çabalarıyla devam ediyor.

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