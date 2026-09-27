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Gaziantep'te orman yangını: 4 dönüm alan zarar gördü

27.09.2026 10:59

Gaziantep'te orman yangını: 4 dönüm alan zarar gördü
DHA

Yangında 4 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.

DHA
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Gaziantep İslahiye ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle 3 saatte kontrol altına alındı.

İslahiye-Kilis il sınırı arasındaki Körahmethöyüğü mevkisindeki ormanda, dün akşam saatlerinde yangın çıktı.

 

Yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye 30 personel ile 3 ilk müdahale aracı, 5 arazöz ve 3 su ikmal aracı sevk edildi.

 

Ekiplerin 3 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınıp söndürülen yangın nedeniyle 4 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.