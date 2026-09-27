Gaziantep'te otomobil ile midibüs çarpıştı: 7 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

Nurdağı ilçesine bağlı kırsal Acaroba Mahallesi yakınlarında Hatay ile Gaziantep arasında sefer yapan yolcu midibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazanın ardından midibüs yan yatarken, otomobil hurdaya döndü.



Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı. Yaralılar arasında durumu ağır olanlarında olduğu belirtiliyor.



Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, jandarma, AFAD, sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekibi sevk edildi.



Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.