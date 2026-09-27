Gaziantep'te otomobil ile midibüs çarpıştı: 7 kişi hayatını kaybetti

Nurdağı ilçesine bağlı kırsal Acaroba Mahallesi yakınlarında Hatay ile Gaziantep arasında sefer yapan yolcu midibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazanın ardından midibüs yan yatarken, otomobil hurdaya döndü.



Kazada ilk belirlemelere göre 2'si çocuk 7 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı.



Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, jandarma, AFAD, sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekibi sevk edildi.



Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.



“KAZA OTOMOBİLİN HATALI SOLLAMASI SONUCU MEYDANA GELDİ”



Kaza sonrası olay yerine gelen Gaziantep Vali Yardımcısı İlker Eker, açıklama yaptı. Eker, "Çok üzücü bir kaza. İlk belirlemelere göre 7 vatandaşımız hayatını kaybetti, 13 vatandaşımız yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan yok. Kaza otomobilin hatalı sollaması sonucu meydana geldi. Hayatını kaybedenler 2'si çocuk, 5 yetişkin olmak üzere toplam 7 kişi. Hayatını kaybedenlerin hepsi otomobilde bulunuyor. Vefat edenlerin kimlik tespit işlemleri devam ediyor." ifadelerini kullandı.