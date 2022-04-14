Gaziantep'te otomobil scooter'a çarptı: 2 öğrenci yaralı

Gaziantep'te otomobilin scooter'a çarpması sonucu iki lise öğrencisi yaralandı.



Olay, dün öğle saatlerinde Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi. Lise öğrencileri Mustafa Koray Karakan (17) ile Cemal Aykaç (17) dershaneden öğle arasına çıktı.

Scooter'a binen 2 arkadaş, yolun karşısına geçmeye çalışırken Nagihan B.'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, iddiaya göre, kırmızı ışıkta geçip scooter'a çarptı. Kazayı görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbarla kaza yerine gelen ekipler, çarpmanın etkisiyle yola savrulup hafif yaralan 2 arkadaşı Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.



Sürücü serbest bırakıldı

2 GÜNDE 2'NCİ KAZA



Öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Otomobilin sürücüsü Nagihan B. ise polis merkezine götürülüp ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.



Aynı mahallede 2 gün önce de bir otomobil, scooter'lı lise öğrencileri Ezgi Alya Yiğit'e çarpıp ölümüne, Şimal Toprak'ın ise ağır yaralanmasına neden olmuştu.

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