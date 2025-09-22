Gaziantep'te otomobil TIR'a çarptı: İki kardeş yaşamını yitirdi
Gaziantep'te otomobilin park halindeki TIR'a çarptığı kazada Abuzer ve Zeynel Alagöz kardeşler hayatını kaybetti, ağabeyleri yaralandı.
Gaziantep'te Zeynel Alagöz yönetimindeki otomobil, gece saatlerinde Atabek Mahallesi yakınlarında yol kenarında park halinde bulunan TIR'a çarptı.
Otomobilin hurdaya döndüğü kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Zeynel Alagöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan sürücünün kardeşi Abuzer Alagöz (40) ve ağabeyi Celal Alagöz (57) ise ilk müdahalelerinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan Abuzer Alagöz de kurtarılamadı. İki kardeşin cenazesi, memleketleri Adıyaman'a gönderildi.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
- Etiketler :
- Gaziantep
- Trafik Kazası
- Kardeş