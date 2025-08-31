Gaziantep'te parkta silahlı kavga: 1 ölü, 7 gözaltı

Gaziantep 'te dün akşam saatlerinde Bülbülzade Parkı içinde Mehmet Akdeniz (19) ve arkadaşlarının yanına motosikletle gelen 4 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Mehmet Akdeniz ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Akdeniz doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



Olayın ardından soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.



Yapılan inceleme sonunda kavgaya karışan 6 kişi ile bu kişilere yardım eden 1 kişi suç aleti tabancalar ile birlikte gözaltına alındı.

