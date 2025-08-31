Gaziantep'te parkta silahlı kavga: 1 ölü, 7 gözaltı
Gaziantep'te parkta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 19 yaşındaki Mehmet Akdeniz hayatını kaybetti. Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te dün akşam saatlerinde Bülbülzade Parkı içinde Mehmet Akdeniz (19) ve arkadaşlarının yanına motosikletle gelen 4 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü, iki grup birbirlerine tabanca ile ateş açtı.
Akdeniz ağır yaralanırken, şüpheliler ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Mehmet Akdeniz ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Akdeniz doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Olayın ardından soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Yapılan inceleme sonunda kavgaya karışan 6 kişi ile bu kişilere yardım eden 1 kişi suç aleti tabancalar ile birlikte gözaltına alındı.
