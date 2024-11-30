Gaziantep'te patlayıcı madde ile kaçak maden kazısı yapan 5 şüpheli yakalandı
Gaziantep'te kapalı olan krom maden sahasında patlayıcı madde ile kaçak kazı yapan 5 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak maden kazısı yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Çalışmalar kapsamında, Nurdağı ilçesinde kapalı olan krom maden sahasında patlayıcı madde kullanmak suretiyle kaçak kazı yapan H.B., M.Ç., M.Y., M.Z. ve İ.P. isimli şüpheliler suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli 5 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Suçta kullanılan 19 ton krom madeni, 5 adet dinamit lokumu, 2 adet av tüfeği ve şarjörü, 3 adet hilti, 2 adet jeneratör, 2 adet dalgıç su motoru, 2 adet fotokapan, 2 adet el telsizi, 1 adet matkap, muhtelif kazı aletleri ve kablolar ele geçirildi.
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