Gaziantep'te patlayıcı madde ile kaçak maden kazısı yapan 5 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te kapalı olan krom maden sahasında patlayıcı madde ile kaçak kazı yapan 5 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Gaziantep'te patlayıcı madde ile kaçak maden kazısı yapan 5 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak maden kazısı yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. 

Gaziantep'te patlayıcı madde ile kaçak maden kazısı yapan 5 şüpheli yakalandı - 1

Çalışmalar kapsamında, Nurdağı ilçesinde kapalı olan krom maden sahasında patlayıcı madde kullanmak suretiyle kaçak kazı yapan H.B., M.Ç., M.Y., M.Z. ve İ.P. isimli şüpheliler suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli 5 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te patlayıcı madde ile kaçak maden kazısı yapan 5 şüpheli yakalandı - 2

Suçta kullanılan 19 ton krom madeni, 5 adet dinamit lokumu, 2 adet av tüfeği ve şarjörü, 3 adet hilti, 2 adet jeneratör, 2 adet dalgıç su motoru, 2 adet fotokapan, 2 adet el telsizi, 1 adet matkap, muhtelif kazı aletleri ve kablolar ele geçirildi.

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