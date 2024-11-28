Gaziantep'te PKK/KCK operasyonunda 15 gözaltı

Gaziantep'te, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te PKK/KCK operasyonunda 15 gözaltı

Gaziantep'te, Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince /KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne yönelik operasyon yapıldı. kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapılırken 15 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda ise 2 adet tabanca ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gaziantep'te PKK/KCK operasyonunda 15 gözaltı - 1

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