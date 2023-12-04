Gaziantep’te polise ateş açıldı

Gaziantep’te polisin durdurmak istediği bir kişi, dur ihtarına ateşle karşılık verdi. Bir eve saklanan İ.B. isimli saldırgan, 1,5 saat süren operasyonla yatağın altında yakalandı.

Gaziantep’te polise ateş açıldı

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’te polise silahla ateş açan şüpheli operasyonla gözaltına alındı.

Güzelyurt Mahallesi’nde polis ekipleri durumundan şüphelendikleri İ.B’yi durdurmak istedi. Durumu fark ederek kaçan şüpheli, mahalledeki bir eve saklanarak polise ateş açtı.

Bunun üzerine bölgeye Terörle Mücadele ve Özel Harekat ekipleri sevk edildi. Mahallede drone yardımıyla da arama yapan ekipler, zanlının içerisinde bulunduğu eve koçbaşı kullanarak girdi.

Gaziantep’te polise ateş açıldı - 1

Ekipler, İ.B’yi evdeki yatağın altında yakaladı.

Yaklaşık 1,5 saatlik operasyonun ardından gözaltına alınan şüpheli hakkında 5 suçtan arama kaydı olduğu öğrenildi.

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