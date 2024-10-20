Gaziantep’te ruhsatsız silah operasyonu: 6 gözaltı

Gaziantep’te Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Ekim tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalar neticesinde, Şahinbey ilçesinde şüpheli şahıslara ait ikamet, araç ve işyerlerinde yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 13 adet fişek ile 5 adet şarjör ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alındı.



Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.