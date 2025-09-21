Gaziantep'te sahte dolar operasyonu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yaklaşık 1 milyon 100 bin dolarlık sahte banknot ele geçirildi.

Gaziantep'te sahte dolar operasyonu

Gaziantep'te sahte operasyonu düzenlendi.

İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde oturan H.H.'nin evinde sahte banknot olduğu bilgisine ulaştı.

Adrese düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada yaklaşık 1 milyon 100 bin dolarlık sahte banknot ve av tüfeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.H.'nin dolandırıcılık suçundan kaydının olduğu öğrenildi.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...