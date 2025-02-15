Gaziantep'te sahte salça ve zeytinyağı operasyonu: 1 gözaltı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde Şehitkâmil ilçesinde N.Ş. isimli şahsa ait depoya baskın yapıldı. Depoda yapılan aramalarda piyasaya sürülmeye hazır olduğu tespit edilen sahte bin 110 kilo salça ile bin 50 kilo zeytinyağı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.



Yakalanan şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatılırken Gaziantep İl Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli numuneler alınarak sahte ürünlere el konuldu.



