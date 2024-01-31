Gaziantep'te şantiyede yangın: 1 ölü

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Burç Karakuyu Mahallesi'ndeki bir inşaat şantiyesinde elektrik ustası olarak çalışan işçi Mehmet Arslan'ın (31) kaldığı konteynerde yangın çıktı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.



Ekiplerce yangın söndürüldü, Arslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.



Arslan'ın cenazesi, Adlı Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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