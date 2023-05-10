Gaziantep'te seçim çalışması kavgası: 5 yaralı

Kavgada darp sonucu yaralanan 5 kişi hastanelere kaldırıldı.



Polis ekipleri, Ersin Atar'ı gözaltına aldı.



Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep milletvekili adayı Abdulhamit Gül, kavgaya ilişkin, "Bugün yapılan bu saldırı demokrasiye yapılan bir saldırıdır, şiddetle kınıyorum. Yaralı arkadaşlarımız var." dedi.



CHP İl Başkanlığından yapılan açıklamada ise yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulunuldu, sağduyu çağrısı yapıldı.



Yaralıları ziyaret eden Gül, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak telefon görüşmesi sağladı.



Görüşmede yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, yaralılara Allah'tan şifa diledi.