Gaziantep'te seyir halindeki TIR alev aldı

Gaziantep'te seyir sırasında alev alan arpa yüklü TIR yandı. Yanan TIR'da şoför yaralandı.

Tarsus-Adana- (TAG) otoyolunun 14'üncü kilometresinde M.A.Ç. (26) yönetimindeki arpa yüklü TIR'ın çekici kısmı seyir sırasında alev aldı.

Durumu fark eden M.A.Ç., TIR'ı yolun sağına çekerek kendini dışarı attı.

ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Alevler kısa sürede TIR'ın çekici kısmını sararken, ihbarla olay yerine ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, TIR'ın çekici kısmı tamamen yandı.

ŞOFÖR YARALANDI

Yaralanan M.A.Ç. Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, inceleme başlatıldı.

