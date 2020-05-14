Gaziantep'te seyyar satıcılara corona virüs yasağı

Gaziantep'te yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, sebze ve giyim pazarlarının farklı günlerde hizmet vermesi kararlaştırıldı.



Vali Davut Gül, yaptığı açıklamada, salgınla ilgili yeni tedbirlerin alındığını duyurdu.



Bayram alışverişi başta olmak üzere, sokaklardaki seyyar satıcıların ürün satmasının yasaklandığını kaydeden Gül, "Yoğunluğu azaltmak için, bayrama kadar olan sürede sebze meyve pazarlarıyla giyim pazarlarını ayırarak farklı günlerde hizmet vermeleri sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.



700 İŞÇİYE CORONA VİRÜS İZNİ



Vali Gül ayrıca, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) de tedbirlerin artarak sürdüğünü belirterek, vaka görülen fabrikalarda filyasyon çalışması yapılıp temaslıların karantinaya alındığını, diğer çalışanların ise 14 gün izne gönderildiğini kaydetti.



Gül, Twitter'dan "OSB’de vaka görülen fabrikalarda filyasyon çalışması yapılıp, 'temaslılar' karantinaya alınmaktadır. 29 vakanın çıktığı fabrika; temaslıların dışında, 700 çalışanın tamamına 03.05.2020 tarihinde 14 gün izin vermiştir" mesajını paylaştı.

VİDEO: FİLYASYON NEDİR? TÜRKİYE'DE FİLYASYON UYGULAMASI NASIL YAPILIYOR?