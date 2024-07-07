Gaziantep’te silah kaçakçılığı operasyonu! 13 şüpheli gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonrası belirlenen 13 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekiplerin operasyon kapsamında eğitimli köpek kullanarak arama yaptığı adreslerde; 8 ruhsatsız av tüfeği, 6 ruhsatsız tabanca, 262 av tüfeği fişeği ve 52 tabanca fişeği ele geçirildi.



Gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan 13 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.