Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte silah kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, 1 kalaşnikof tüfek, 1 şarjör ve 8 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...