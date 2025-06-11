Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte silah kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, 1 kalaşnikof tüfek, 1 şarjör ve 8 fişek ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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