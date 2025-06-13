Gaziantep'te silahlı kavga: 1 kişi öldü
Gaziantep'te bir evde çıkan silahlı kavga çıktı. 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde iddiaya göre, bir evde bulunan iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tarafların birbirine silahla ateş etmesi sonucu Mehmet Hünger (35) isimli şahıs hayatını kaybetti, İbrahim S. ise yaralandı.
Olayla ilgili jandarma ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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