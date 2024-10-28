Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Kırsal Ataberk Mahallesinde akraba iki aile arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.



Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu yaralanan amca Mehmet Seçkin (35) ile yeğeni Mehmet Seçkin (25), ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kurtarılamayan amca Mehmet Seçkin'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yeğen Seçkin'in tedavisi de sürüyor.



Mahallede geniş güvenlik önlemi alan jandarma, zanlı Mehmet Seçkin'in yakalanması için çalışma sürüyor.