Gaziantep'te silahlı kavga: İki ölü

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi kırsal Küllü Mahallesi'nde iddiaya göre, akşam saatlerinde köyde çocuklar arasında başlayan kavgaya aileler de dahil oldu.

Kısa sürede büyüyen kavgada silahların da kullanılması sonucu 4 kişi yaralandı.

JANDARMA VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

Kavga sonrası köye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan durumu ağır olan 37 yaşındaki Mehmet Taşdelen ve özel bir hastanede tedavisi devam eden 25 yaşındaki 2 çocuk babası Fethi Şahan tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.