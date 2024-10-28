Gaziantep'te silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada amca hayatını kaybetti, yeğeni ise yaralandı.

Gaziantep'te silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kırsal Ataberk Mahallesinde akraba iki aile arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu yaralanan amca Mehmet Seçkin (35) ile yeğeni Mehmet Seçkin (25), ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kurtarılamayan amca Mehmet Seçkin'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yeğen Seçkin'in tedavisi de sürüyor.

Mahallede geniş güvenlik önlemi alan jandarma, zanlı Mehmet Seçkin'in yakalanması için çalışma sürüyor.

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