Gaziantep'te silahlı kavgada 1'i polis memuru 2 kişi hayatını kaybetti

Güneş Mahallesi'ndeki iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen olayda taraflar birbirine ateş açtı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.



Mehmet Ali Kuş (35) ve Ali Çekiç'in (22) hayatını kaybettiğini belirlenirken yaralılar Saniye D. (45) ile Hüseyin Ç. (44) kentteki hastanelere kaldırıldı.



Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede özel harekat polisleri de hazır bulundu.



Hayatını kaybeden Kuş'un, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yaptığı ve izinde olduğu öğrenildi.

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