Gaziantep'te sitenin istinat duvarı çöktü, 4 blok boşaltıldı

Olay, Şahinbey ilçesi Bülbülzade Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yoğun yağış sonrası dört bloklu sitenin istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü.

Olay sonrası büyük panik yaşayan site sakinleri korkuyla kendilerini dışarı attı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın ardından olay yerine polis, sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler bölgeyi güvenlik çemberini alarak inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde çöken duvar altında herhangi bir vatandaşın kalmadı ancak üç aracın duvar altında kalarak hasar gördüğü tespit edildi.

VATANDAŞLAR O ANLARI ANLATTI



Olay anlarını anlatan Ahmet Tiryaki isimli vatandaş ise binanın büyük bir gürültüyle çöktüğünü belirterek olayı sandıklarını söyledi. Olay sonra sen beni kendini dışarı attıklarını söyleyen vatandaş üç aracın çöken duvarın altında kaldığını ifade etti.



Olay sonrası site güvenlik çemberine alınırken tedbir amaçlı 4 blok boşaltıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.