Gaziantep'te sofralık kırmızı biber hasadı başladı

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, ilçeye bağlı Çubuk ve Karakaya mahallelerindeki hasada katıldı.



Erdoğan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, İslahiye biberinin, kokusu, aroması, kalitesi ve lezzetiyle diğer bölgelerde yetişen ürünlerden farklı olduğunu ifade etti.



Hasat sezonunun bereketli olması temennisinde bulunan Erdoğan, "27 bin dekar alanda kırmızı biber üretimi yapılıyor. Kuraklık, aşırı sıcaklar nedeniyle yüzde 20 oranında verim düştü. Bölgede toplamda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor." dedi.



Üretici Ali Öztürk de bölge çiftçilerinden ürün alarak işleyen tesis sahiplerinin çiftçiyi destekleyecek bir fiyat açıklamalarını istedi.