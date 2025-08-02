Gaziantep'te sokak ortasında vahşet: Dört kadın, başka bir kadını sopalarla dövdü

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Onur Mahallesi'nde iddiaya göre, sokakta oturan bir kadın, kendisine doğru yanaşan dört kadının sopa, tekme ve yumruklu saldırısına uğradı.

Hedeflerindeki kadını döven kadınlar, daha sonrasında ise saçını çekerek elbiselerini soymaya çalıştı.

"GELİN, GELİN SÜRPRİZ"

Kadınların o esnada, "Gelin, gelin sürpriz, seni görmeye geldik. Gelin sürpriz" demeleri ve olaya müdahale ederek ayırmaya çalışanlara ise, "Sen dur, sen elleme, sen elleme" diye bağırmaları dikkat çekti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cep telefonu kamerasına da saniye saniye yansıyan olayın neden yaşandığı bilinmezken geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.