Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? GASKİ su kesintisi programı merak konusu oldu

Gaziantep su kesintisi programı bölgede ikamet eden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. GASKİ'nin son duyurularında, 12, 13, 30 Nisan gibi tarihli planlı kesintiler yer alırken, 14 Haziran’a dair güncel bir duyuru yayınlanmadı.

Ancak anlık meydana gelen kesintiler nedeniyle vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından GASKİ yetkililerine ulaşmaya çalışıyor. GASKİ, anlık meydana gelen su kesintilerine ilişkin ise bir açıklamada bulunmadı.





