Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? GASKİ su kesintisi programı merak konusu oldu
Gaziantep'te meydana gelen su kesintisinden etkilenen vatandaşlar, GASKİ tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Gaziantep'te sular ne zaman gelecek?
Gaziantep su kesintisi programı bölgede ikamet eden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. GASKİ'nin son duyurularında, 12, 13, 30 Nisan gibi tarihli planlı kesintiler yer alırken, 14 Haziran’a dair güncel bir duyuru yayınlanmadı.
Ancak anlık meydana gelen kesintiler nedeniyle vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından GASKİ yetkililerine ulaşmaya çalışıyor. GASKİ, anlık meydana gelen su kesintilerine ilişkin ise bir açıklamada bulunmadı.
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