Gaziantep'te şüpheli ölüm sonrası tutuklama

Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu Delen, erkek arkadaşı Mehmet K.'nin Batıkent Mahallesi'ndeki evine gitti.



Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu Delen bir süre sonra 4'üncü kattaki evin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Polis evde bulunan 20 yaşındaki Mehmet K.'yı gözaltına aldı. Zanlı ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi.



20 yaşındaki Mehmet K. "kasten öldürme" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla tutuklandı.



Zanlının geçen yıl arabasıyla ölümlü bir kazaya karıştığı da iddia edildi. Mehmet K.'nın o davada 2 yıl ceza aldığı da ileri sürüldü.

