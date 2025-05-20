Gaziantep'te takside dehşet! Suç aleti ile birlikte yakalanan saldırgan tutuklandı
Gaziantep'te taksi şoförünü defalarca bıçaklayarak yaralayan şüpheli suç aleti ile birlikte yakalandı. M.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Perilikaya Mahallesi'nde meydana geldi. Taksi şoförü Hüseyin Y. ile aracına müşteri olarak aldığı M.G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hüseyin Y., M.G.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıda yüzünden ve boynundan yaralanan Hüseyin Y. yaralandı. Hüseyin Y.‘nin bıçaklanma anı ise taksinin araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganın, Hüseyin Y.’yi defalarca bıçakladığı ve araçtan ittiği görüldü.
Saldırgan kaçarken, Hüseyin Y. ise olay yerinden gelen taksici bir arkadaşı tarafından Abdulkadir Yüksel Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Hüseyin Y., buradan da Gaziantep Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Hüseyin Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
YÜZ TANIMA SİSTEMİNDEN TESPİT EDİLDİ
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler yüz tanıma sisteminden kimliğini tespit ettiği şüpheli M.G.’yi kamera ve saha araştırması sonucu suç aleti ile birlikte yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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