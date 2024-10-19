Gaziantep'te tankerle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Samet Güngör (23) idaresindeki motosiklet, Fevzipaşa Mahallesi’nde tali yoldan çıkan A.P. (36) idaresindeki akaryakıt tankeriyle çarpıştı.



Ağır yaralanan Güngör, ihbar üzerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Güngör, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.



Kamyon sürücüsü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.