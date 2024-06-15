Gaziantep'te tefeci operasyonunda 6 tutuklama

Gaziantep'te tefecilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te tefeci operasyonunda 6 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentte tefecilik yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, 7 iş yerine düzenledikleri operasyonda, 31 bin 347 dolar, 163 bin 35 lira, 9 pos cihazı, başkalarına ait 67 kredi kartı, 2 dizüstü bilgisayar, 2 flash bellek, 10 senet, 3 tapu, para sayma makinesi ve 2 not defteri ele geçirdi, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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