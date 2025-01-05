Gaziantep'te terör örgütü DAEŞ operasyonunda 3 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütü DAEŞ'in faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.



Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 3'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

