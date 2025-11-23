Gaziantep'te terör örgütü DAEŞ'e operasyon

23.11.2025 13:42

DHA

Gaziantep'te terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı'nca DAEŞ terör örgütüne yönelik çalışma başlatıldı.

 

Harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DAEŞ'e finans sağladığı belirlenen şüphelilerin adreslerini tespit etti.

 

12 farklı adrese düzenlenen operasyonda 13 şüpheli, gözaltına alındı.

 

Aramalarda dijital materyaller ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

