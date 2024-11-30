Gaziantep'te terör örgütü operasyonu: 2 tutuklama

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te terör örgütü operasyonu: 2 tutuklama

Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışması sürüyor.

Bu kapsamda Nurdağı'nda bir eve operasyon düzenleyen ekipler, A.D. ve B.M'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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