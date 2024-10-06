Gaziantep'te TIR devrildi: 1 yaralı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen TIR'ın sürücü yaralandı.
Nurdağı-Kahramanmaraş kara yolunun 5’inci kilometresinde öğle saatlerinde Nurdağı ilçe merkezine ilerleyen Bilal Y.(49) yönetimindeki TIR, Belpınar Mahallesi yakınlarında bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, TIR’dan çıkarılıp ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.
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