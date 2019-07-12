Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 76 AD 438 plakalı sebze ve meyve yüklü TIR, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun 6. kilometresinde bariyerlere çarparak refüje devrildi. TIR'ın dorsesindeki meyve ve sebzeler çevreye saçıldı.
Kazada, Ömer Koçak (21), Necati Er (42) ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi hayatını kaybetti.
Gaziantep'te TIR devrildi: 3 ölü
Anadolu AjansıTürkiye
Gaziantep'te devrilen TIR'daki 3 kişi hayatını kaybetti.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 76 AD 438 plakalı sebze ve meyve yüklü TIR, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun 6. kilometresinde bariyerlere çarparak refüje devrildi. TIR'ın dorsesindeki meyve ve sebzeler çevreye saçıldı.