Gaziantep'te tonlarca sahte deterjan ele geçirildi

Gaziantep'te 3 ton 570 kilogram sahte deterjan ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te tonlarca sahte deterjan ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehitkamil ilçesinde bir adreste piyasaya sürülmeye hazır sahte deterjan üretildiğini tespit etti.

Şüpheli A.T.'ye ait iş yerinde yapılan aramalarda 3 ton 570 kilogram satışa hazır sahte deterjan, 4 bin sahte markalı ambalaj ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmaya götürüldü.

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