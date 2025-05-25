Gaziantep'te tonlarca sahte deterjan ele geçirildi
Gaziantep'te 3 ton 570 kilogram sahte deterjan ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehitkamil ilçesinde bir adreste piyasaya sürülmeye hazır sahte deterjan üretildiğini tespit etti.
Şüpheli A.T.'ye ait iş yerinde yapılan aramalarda 3 ton 570 kilogram satışa hazır sahte deterjan, 4 bin sahte markalı ambalaj ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmaya götürüldü.
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