Gaziantep'te toptancılar sitesinde yangın paniği

Gaziantep'te toptancılar sitesinde yangın çıktı.

Yangın, Şehitkamil'deki sitede bulunan bir gıda işletmesinin depo kısmında çıktı.

İddiaya göre, kuruyemiş ve şekerleme satışı yapılan gıda işletmesinin depo kısmında bulunan fırından kaynaklanan yangın, kısa sürede büyüdü.

Yangının fark edilmesi üzerine durum, itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, depo kısmını saran yangına çok sayıda araç ve personelle müdahale ederek alevleri söndürdü.

İş yerinde maddi hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.