Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

'in Şahinbey ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Sırasöğüt Mahallesi Burç yolunda meydana gelen kazada, henüz sürücüleri belirlenemeyen 42 AFY 342 plakalı minibüs ile 27 ZC 849 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Döne Turgut (48) kaza yerinde hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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