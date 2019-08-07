Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunun 15. kilometresinde, sürücüsü henüz öğrenilemeyen yolcu minibüsü, Ömer Faruk Aydoğru idaresindeki otomobil ile çarpıştı.
Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 12 kişi 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Güvenlik güçleri bölgede ikinci bir kaza yaşanmaması için önlem aldı.
Gaziantep'te trafik kazası: 3 ölü, 12 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Gaziantep'te, yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunun 15. kilometresinde, sürücüsü henüz öğrenilemeyen yolcu minibüsü, Ömer Faruk Aydoğru idaresindeki otomobil ile çarpıştı.