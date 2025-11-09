Gaziantep’te trafik kazası: 4 yaralı

Gaziantep'in İslahiye İlçesinde E.G. (29) yönetimindeki 27 AZE 467 plakalı otomobil ile N.E. (39) idaresindeki 06 DJL 312 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan T.E.(25) ve E.B.(31) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma çevrede önlem alırken, yaralılar ise ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı