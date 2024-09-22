Gaziantep’te tur otobüsü devrildi: 20 yaralı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Osmaniye-Gaziantep arasındaki bölümünde tur otobüsünün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.

Gaziantep’te tur otobüsü devrildi: 20 yaralı

M.E.Ç. yönetimindeki 27 AZ 203 plakalı tur otobüsü Nurdağı ilçesi Noğaylar Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine hızla sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak, kazada yaralanan 20 kişiyi ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılar arasında sürücü M.E.Ç. de bulunuyor.

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