Gaziantep’te üç kardeşin acı ölümü: Arif, Yusuf ve Fatih soba kurbanı

Gaziantep’te sobadan sızan karbonmonoksit gazı, üç kardeşin ölümüne neden oldu.



Olay, Oğuzeli ilçesine bağlı kırsal Çaybaşı Mahallesi’nde meydana geldi.



İddiaya göre, sobayı yaktıktan sonra akşam aynı odada uyuyan Arif (18), Yusuf (17) ve Fatih (16) Güneş kardeşlerden haber alamayan yakınları, girdikleri odada üç kardeşi hareketsiz buldu.

Arif, Yusuf ve Fatih kardeşler

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.



KURTARILAMADILAR



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bilinci kapalı olan üç kardeşi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Acı olay Oğuzeli ilçesinde yaşandı