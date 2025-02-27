Gaziantep’te üç kardeşin acı ölümü: Arif, Yusuf ve Fatih soba kurbanı

Gaziantep’te soba faciası yaşandı. Oğuzeli ilçesinde yaşayan üç kardeş, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Evde hareketsiz halde bulunan kardeşler, hastaneye kaldırıldı. En büyüğü 18 yaşındaki kardeşler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gaziantep’te üç kardeşin acı ölümü: Arif, Yusuf ve Fatih soba kurbanı

’te sobadan sızan karbonmonoksit gazı, üç kardeşin ölümüne neden oldu.

Olay, Oğuzeli ilçesine bağlı kırsal Çaybaşı Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, sobayı yaktıktan sonra akşam aynı odada uyuyan Arif (18), Yusuf (17) ve Fatih (16) Güneş kardeşlerden haber alamayan yakınları, girdikleri odada üç kardeşi hareketsiz buldu.

Gaziantep’te üç kardeşin acı ölümü: Arif, Yusuf ve Fatih soba kurbanı - 1 Arif, Yusuf ve Fatih kardeşler

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

KURTARILAMADILAR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bilinci kapalı olan üç kardeşi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Gaziantep’te üç kardeşin acı ölümü: Arif, Yusuf ve Fatih soba kurbanı - 2 Acı olay Oğuzeli ilçesinde yaşandı

Arif, Yusuf ve Fatih Güneş kardeşler, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşamını yitiren kardeşlerin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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