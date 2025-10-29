Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
Gaziantep'te yapılan uyuşturucu operasyonunda dört kişi gözaltına alındı.
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri aranan hükümlü 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler aralarında dolandırıcılık suçundan 12 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan hükümlünün de bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı.
Yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tüfek, 4 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 128 gram sentetik uyuşturucu, 51 kök Hint keneviri ve 25 uyuşturucu hap ele geçirildi.
