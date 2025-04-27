Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, imal eden ve satanlara yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Şahinbey ve Nurdağı ilçelerinde belirlenen adreslerde yaptıkları aramalarda, 632 uyuşturucu hap, 2 cep telefonu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi, H.B, O.A ve M.M'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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