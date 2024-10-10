Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Nurdağı'nda "şok huzur güven uygulaması" gerçekleştirildi.

Uygulamada, 217 gram sentetik , 8 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 tabanca, 8 fişek, 2 cep telefonu ve 16 bin 535 lira ele geçildi, E.G, K.D. ve A.Ö. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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