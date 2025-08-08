Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 5 kilogram ele geçirildi

Gaziantep'te polis ekiplerince narkotik suçlarla mücadeleye yönelik yapılan operasyonda 5 kilogram 400 gram skunk ele geçirildi. Operasyonda, bir şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda bir araçta yapılan aramada; 5 kilo 400 gram skunk ele geçirilirken bir şüpheli ise yakalandı.

Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

