Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 5 kilogram ele geçirildi

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda bir araçta yapılan aramada; 5 kilo 400 gram skunk ele geçirilirken bir şüpheli ise yakalandı.

Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.