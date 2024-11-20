Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Gaziantep'te 3 milyon 204 bin uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

2 adreste yapılan aramada 3 milyon 204 bin uyuşturucu hap ile 27,2 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren ekipler, 5 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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